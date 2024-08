Tragedia a Cagliari: 36enne casertano perde la vita per un malore

La vittima era originaria di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Impiegato per un'azienda farmaceutica, era arrivato in Sardegna dopo un periodo lavorativo a Firenze