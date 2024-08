Sono 10 gli incendi divampati in Sardegna nella giornata di ieri. In 4 è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei. A Maracalagonis, nel pomeriggio, le fiamme hanno cominciato a divorare le campagne in località Riu Loi. Lo spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sinnai è stato coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto e Pula. Intervenute 3 squadre dei volontari di Quartucciu-Crv, di Sinnai-Masise e di Quartu Sant’Elena, più una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari, una squadra dei barracelli di Maracalagonis oltre al gruppo Gauf di Cagliari.

A Sant’Andrea Frius, invece, un incendio boschivo in località Riu Gutturu Mannu ha richiesto lo spegnimento coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Senorbì, supportato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di San Cosimo, Villasalto e Pula. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Monastir e Sinnai, i volontari di Sant’Andrea Frius-Saf e Senorbì-Sant’Isidoro e i Vigili del fuoco di Cagliari.

Un altro rogo importante è scoppiato nelle campagne di Iglesias, in località Sa Punta ‘e Candiazzus. L’incendio ha richiesto l’intervento di molti mezzi aerei, tra cui un elicottero Super Puma della base di Fenosu e un canadair arrivato da Olbia. A terra una squadra di Forestas del cantiere di Monte Agruxiau, una dei Vigili del fuoco di Iglesias, due di volontari di Iglesias-Soccorso Iglesias e di Gonnesa-Adav e una squadra di Villamassargia-Gev.

Alle 14.40 il canadair è stato dirottato su un’altro incendio a meno di un km più a sud che si è sviluppato in contemporanea in località Bangioi. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate intorno alle 18.

