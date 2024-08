Resta Gianluca Gaetano l’obiettivo numero uno per la chiusura del mercato del Cagliari. Il giocatore del Napoli continua ad essere in cima alle preferenze del club che attende segnali dai partenopei, al momento fermi sulle loro valutazioni.

La volontà del giocatore è quella di tornare in Sardegna, ma il mercato del Napoli procede a rilento e la richiesta di De Laurentiis è ritenuta eccessiva dai rossoblù. L’affare Lukaku, ormai prossimo a vestire la maglia azzurra, potrebbe accelerare le uscite, compresa quella di Gaetano.

Se così non dovesse essere, il Cagliari si è già messo sulle tracce di Barak della Fiorentina, Traoré del Bournemouth e Thorsvedt del Sassuolo, club con cui sta nascendo una trattativa che comprenderebbe anche Lapadula e Makoumbou.

Intanto sul fronte cessioni in casa Cagliari si registra la frenata di Mateusz Wieteska verso il Palermo. Il difensore sembrava ormai destinato in Sicilia, dove ieri era atteso per le visite mediche, ma all’ultimo la trattativa è saltata.

