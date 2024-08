Rifiuti in giro per le strade: il comune di Castelsardo non ci sta e prepara una serie di sistemi di videosorveglianza mobili per combattere il fenomeno.

L’amministrazione, in collaborazione con la polizia locale, ha deciso di installare una serie di videocamere in modo tale da poter identificare e punire chi si rende colpevole dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti per strada. Un’azione volta a preservare l’ambiente e la bellezza del territorio.

