Non solo Gianluca Gaetano per il Cagliari, con la trattativa per il suo ritorno in rossoblù praticamente conclusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto e percentuale sulla futura rivendita da versare al Napoli.

In queste ultime ore di mercato (chiusura venerdì 30 agosto a mezzanotte) il Ds del Cagliari prova a puntellare la rosa con gli acquisti dell’ultimo minuto quando la sessione si accende.

Va avanti la trattativa per il portiere dell’Udinese Marco Silvestri, con un passato al Cagliari, che andrà ad occupare una casella tra i pali. Da capire il futuro di Scuffet con l’eventuale arrivo di Silvestri, ma la sensazione è che i due si giocheranno il posto da titolare con la maglia rossoblù.

