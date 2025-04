Rapine ai portavalori, il sindaco di Desulo contro Saviano: “Da lui solo illazioni”

Il sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis, infuriato per le parole dello scrittore Roberto Saviano che indica nel paesino del Nuorese una delle basi dei banditi che assaltano i portavalori

Un noto giornalista d’inchiesta, sedicente romanziere, ha iscritto “Desulo e Sassari” nel registro degli indagati sui social per la rapina ai portavalori di qualche giorno fa, in provincia di Livorno”. Inizia così lo sfogo social del sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis, dopo le parole di Roberto Saviano sulla rapina al portavalori di Livorno.

Secondo lo scrittore, i banditi avrebbero base a Sassari e Desulo. “Attendiamo di conoscere gli elementi d’indagine a carico. Poi proveremo a difenderci” continua il sindaco. “Spiace che si voglia fare sensazione e cronaca sociale, con malcelata base razzista, basandosi su una presunta inflessione dialettale che sarebbe una prova di colpevolezza per i sardi, in specie per Desulesi e Sassaresi”.

Il primo cittadino desulese non ci sta alla deriva dei social, “dove le illazioni diventano elementi d’accusa, il sospetto una prova su cui costruire una gogna mediatica per processare migliaia di persone perfettamente oneste”.

E conclude: “Sto imparando a mie spese che non conta ciò che si è ma ciò che altri pensano di te. O, ancora peggio, ciò di cui ti si accusa davanti alla corte Vehmica riunita sui social. È una brutta deriva. E se coinvolge anche certa classe intellettuale (e politica) allora diventa allarmante”.

