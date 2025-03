Nuoro, ecco il Campo Largo di centrodestra: da Azione a Forza Italia

Nuoro si sta preparando alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, in cui si deciderà l’elezione del nuovo sindaco dopo la fine anticipata della legislatura guidata da Andrea Soddu.

Il centrodestra ha deciso di anticipare tutti creando un proprio campo largo chiamato “Alleanza per Nuoro”. Dentro l’accordo non ci sono solo i partiti più importanti di area ma anche soggetti politici che solitamente stanno col centrosinistra.

“Si tratta di un’alleanza per la città, composta da forze politiche differenti che mettono al primo posto Nuoro e che superano differenze e divisioni. Per mettere in campo una proposta di governo seria e credibile. È un progetto ambizioso” spiega l’ex assessore regionale Pierluigi Saiu.

Ecco dunque una alleanza che include Forza Italia, Fratelli d’Italia, Psd’Az, Riformatori, SiAmo Nuoro (a cui sta dando il proprio contributo proprio Saiu), Un’altra Sardegna-Un’altra Nuoro (col supporto di Roberto Capelli, già Centro Democratico) e Lista Ticca (guidata da Francesca Ticca, segretaria Uil Sardegna).

Dopo l’accordo programmatico, è il momento di scegliere il nome del candidato sindaco. Capelli e Saiu sono i più apprezzati, mentre Cucca (ex segretario regionale del Pd), che veniva dato per certo nei mesi scorsi, si è detto indisponibile.

“Scegliere il sindaco in maniera condivisa. Non ci saranno imposizioni romane o cagliaritane, come invece è avvenuto nel campo largo. Abbiamo definito un percorso che ci porterà alla scelta in tempi che, necessariamente, saranno brevi. Nuoro ha bisogno di un’amministrazione che sappia dare uno scossa alla città, che assuma impegni chiari e li rispetti” conclude Saiu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it