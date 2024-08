Non si placano le polemiche che riguardano i parcheggi nel quartiere Marina della città di Cagliari. A tal proposito si è espressa Sandra Orrù, presidente dell’associazione “Apriamo le finestre alla Marina”.

“Via Porcile lato via Roma, via Cavour, piazza Ingrao e via Roma: decine di auto senza pass residenti tranquillamente parcheggiate in orario di ZTL. Uno schiaffo a chi ha realmente diritto di parcheggiare e si trova a girare come un deficiente per poter tornare a casa”.

“In più – ha proseguito Orrù – l’assurdità di avere il varco di via Cavour non presidiato dalla telecamera che crea una falla nella possibilità di verificare gli accessi alla Marina. Tutto noto al dirigente Ing. Olla, ma per lui non c’è alcun problema”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it