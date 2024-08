A Monserrato, un uomo di 44 anni, attualmente domiciliato presso la Colonia Penale di Isili, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Monserrato con l’accusa di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto mentre l’uomo, in permesso premio, si trovava nella casa dei genitori, nel centro cittadino.

Secondo quanto riferito al numero di emergenza 112 NUE, l’uomo, probabilmente sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, stava minacciando di morte la madre brandendo un coltello. La situazione è rapidamente degenerata, portando la donna a temere per la propria vita e a chiedere aiuto.

Allertati dalla chiamata, i Carabinieri sono giunti prontamente sul posto dove, nonostante la loro presenza, l’uomo non ha mostrato di volersi fermare. Al contrario, quando ha compreso che era stato allertato anche il 118 per fornirgli le necessarie cure mediche, ha puntato il coltello contro i Carabinieri, aumentando ulteriormente la tensione. Tuttavia, grazie alla prontezza e all’abilità degli operatori, l’uomo è stato rapidamente disarmato e bloccato, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Dopo essere stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari l’uomo è stato trasferito per il processo per direttissima, in cui l’uomo dovrà rispondere delle gravi accuse a suo carico.

