La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico per temporali, valido per tutta la Sardegna. L’allerta, che avrà effetto dalle 14 alle 17:59 di oggi, indica una criticità ordinaria per possibili fenomeni meteorologici avversi.

L’avviso di allerta riguarda diverse aree della Sardegna, tra cui Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro. Durante il periodo di validità dell’allerta, si prevede la possibilità di temporali intensi che potrebbero causare rischi idrogeologici.

Intanto la pioggia è scesa copiosa in diversi territori dell’isola, come nel Medio Campidano dove un acquazzone ha invaso alcuni paesi.

