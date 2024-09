I Carabinieri di Siliqua hanno arrestato la scorsa notte un impiegato di 33 anni, già pregiudicato e sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, coinvolto in un episodio di spaccio di stupefacenti.

Le indagini erano iniziate il 26 gennaio 2024, quando i Carabinieri avevano arrestato un giovane per resistenza a pubblico ufficiale, trovandolo in possesso di una piccola quantità di cocaina. Successivamente, grazie a un’attività investigativa approfondita, è emerso che la droga sarebbe stata ceduta dal 33enne. Questo dettaglio ha aggravato la posizione dell’uomo, già sotto sorveglianza per precedenti condotte.

Il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, il 3 settembre 2024, ha emesso il decreto di revoca della misura, portando all’arresto del 33enne. L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove resterà in attesa degli sviluppi giudiziari.

