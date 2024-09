La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha confermato che a metà settembre, tra il 15 e il 20, verrà discusso e approvato Il disegno di legge sulle aree idonee.

“Vogliamo che sia discusso il più velocemente possibile. Lo facciamo anche perché riteniamo che il 20 di settembre ci possa essere l’espressione della Corte Costituzionale rispetto all’udienza sulla sospensiva della moratoria chiesta dal Governo” ha dichiarato la governatrice.

“Il Governo si sta comportando in modo incredibile con la Sardegna. Ricordo che una sospensiva, al di là della Valle d’Aosta che aveva utilizzato la legge dell’Austria in tempi di Covid, non è mai stata utilizzata in settant’anni. Sarebbe uno sgarbo istituzionale gigantesco nei confronti di un’Isola che sta cercando di difendersi in tutti i modi”.

