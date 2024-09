Si è appena conclusa con la convalida dell’arresto la direttissima che ha visto come protagonista un giovane di 23 anni di origine algerine che è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dai Carabinieri del 9° Battaglione “Sardegna”.

In particolare la vicenda prende le sue mosse nell’ambito di un servizio di ordine pubblico presso il Centro di Accoglienza Straordinaria per immigrati di Monastir, dove i militari hanno notato il ragazzo, sbarcato la notte precedente sulle coste sarde, mentre cedeva della sostanza stupefacente in cambio di denaro ad un connazionale, anch’egli appena giunto sull’Isola.

Durante l’operazione, il giovane è stato trovato in possesso di 300 euro in contanti e di pochi grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per la cessione. La sostanza e il denaro sono stati posti sotto sequestro. Il connazionale acquirente, identificato come un giovane di 22 anni, sarà segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, dopo una notte passata nelle camere di sicurezza dei Carabinieri di Cagliari ha affrontato l’udienza di convalida che si è conclusa con la convalida dell’arresto e la condanna a 4 mesi e 700 euro di multa, concesso nulla osta per espulsione.

