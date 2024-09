Un sabato sera cupo in via Is Mirrionis ha portato via Gianfranco Poddesu. Il 59enne, grande appassionato di moto, è stato vittima di un incidente stradale, all’incrocio con via Pertusola.

Attorno alle 19.30, il motociclista a bordo del suo veicolo a due ruote sarebbe stato travolto da un SUV Nissan, che era diretta in via Gippi. Accortosi del fatto, l’automobilista è sceso immediatamente dalla macchina per soccorrere Poddesu.

Poco dopo, è sopraggiunta l’ambulanza dal vicino Ospedale Santissima Trinità e il personale ha provato per circa 40 minuti le manovre di rianimazione, ma senza successo: troppo violento l’impatto sull’asfalto, nonostante il motociclista avesse il casco. La motivazione del decesso potrebbe essere dunque stata il trauma toracico. Il 59enne ha lasciato la moglie e una figlia.

