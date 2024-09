Intervento dei Carabinieri alle prime ore del mattino a Villacidro. I militari del Radiomobile sono intervenuti presso un’azienda agricola in località Su Campu, di proprietà di un 32enne residente a San Gavino Monreale, dopo la segnalazione al numero di emergenza 112 dell’incursione di 5 cani randagi all’interno dello stabile.

I cani erano intenti ad aggredire e uccidere ben 150 pecore. Sul posto è intervenuto anche il Servizio Veterinario dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri. I cani, risultati privi di microchip, non sono stati identificati. Il danno subito dall’allevatore, non coperto da assicurazione, è in fase di quantificazione.

