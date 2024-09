Il Cagliari torna oggi in campo per preparare la sfida in programma domenica contro il Napoli. I rossoblù si presenteranno a ranghi ridotti ad Asseminello visti gli impegni di diversi giocatori con le proprie nazionali.

Tra questi ci sarebbe dovuto essere Matteo Prati, rientrato però anzitempo dal ritiro dell’Italia Under 21 a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato nell’ultima gara di campionato contro il Lecce. La sua presenza contro il Napoli è in forte dubbio.

Intanto, sempre a proposito di impegni in nazionale, altra prova magistrale di Razvan Marin con la Romania. Il centrocampista rossoblù è andato a segno su calcio di rigore nel 3-1 contro la Lituania, disputando una partita solida che conferma il suo ottimo stato di forma. Domenica toccherà a lui guidare la linea mediana della squadra di Nicola.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it