La presidente della regione Sardegna Alessandra Todde è stata audita quest’oggi dalla commissione Insularità, nell’ambito dell’indagine conoscitiva inerente all’individuazione degli svantaggi derivanti dall’insularità.

Il tema principale dell’intervento è stato quello relativo alla carenza di infrastrutture: “La Sardegna – ha affermato la presidente – è la Regione con l’indice di infrastrutturazione più basso di Italia: 50,5 punti su 100, contro il 78,8 nel resto del Mezzogiorno. È l’isola europea geograficamente più isolata, con 1.580.000 residenti, dispersi in 68 abitanti per chilometro quadrato. Ciò crea discontinuità, ritardi e debolezza nelle connessioni“.

Todde ha poi proseguito: “L’assenza di investimenti in materia infrastrutturale ha ricadute all’interno e influisce sullo sviluppo dei territori, crea l’effetto isola nell’isola. La Sardegna è l’unica a non avere un’autostrada e presenta ancora infrastrutture ferroviarie fatiscenti e non competitive, ma non risulta beneficiaria di alcun intervento infrastrutturale di sistema”.

