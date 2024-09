Ozieri è ancora sconvolta per morte Gioele Putzu, bimbo di 9 anni che è stato travolto e ucciso da una porta da calcio, crollatagli addosso mentre giocava con gli amici nel campo sportivo di ‘Meledina’, nella frazione di San Nicola.

L’incidente si è verificato poco dopo le 18 e a dare l’allarme sono stati i due compagni di gioco. I tre ragazzini stavano disputando tra loro una partitella quando, secondo le prime ricostruzioni, il bambino ha sbattuto violentemente la testa contro una porta di quelle mobili, in genere utilizzate per gli allenamenti, che gli è poi caduta addosso.

Sul posto sono arrivati il prima possibile il 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Ozieri, che hanno provato a lungo a rianimarlo, ma non vi è stato nulla da fare. La procura di Sassari ha così disposto l’autopsia sul corpo del bambino e i militari hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la tragedia. L’intero paese è ancora sotto choc.

Intanto sui social è scoppiata la polemica, perché nonostante il dramma non sono stati interrotte le programmazioni per la festa organizzata dalla associazione Beata Vergine del Rimedio, in cui vi era anche la presenza di Fedez. Ci sarebbe stato solo un minuto di silenzio per ricordare quanto avvenuto. Oggi invece la celebrazione si limiterà solo ad una messa con l’annessa processione.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it