Giornata di lutto e grande dolore a Olbia: è morto Giancarlo Campus, il 66enne titolare di una nota azienda nautica. L’uomo era molto conosciuto in città e si occupava anche della realizzazione di manifestazioni sportive.

La tragedia si è verificata ieri pomeriggio. Secondo la ricostruzione, l’uomo stava guidando un carrello elevatore manuale in un capannone della zona industriale, in via Namibia, per spostare delle vele. La macchina lo avrebbe in seguito travolto.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate e sul posto si erano riversati immediatamente i Vigili del fuoco, il personale del 118, Spresal e polizia. Purtroppo però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it