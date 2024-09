Intorno alle 17 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SS125 tra Arzachena e Palau, nei pressi dell’incrocio col passaggio a livello a scartamento ridotto, per un incidente stradale.

Per cause da accertare uno scooter, dopo aver colpito un’autovettura, è andato a sbattere contro il guardrail. Ferito in modo grave il conducente, mentre la moglie ha riportato solo qualche escoriazione.

La squadra ha assistito la coppia (due turisti statunitensi) con tecniche di primo soccorso sanitario fino all’arrivo dell’elisoccorso e dell’ambulanza del 118.

Sul posto anche i Carabinieri e il Corpo Forestale e VVA per la viabilità.

