Nasce la nuova gestione di Abbanoa: Giuseppe Sardu è stato eletto nuovo presidente del consiglio di amministrazione con il 96,62% delle preferenze dell’assemblea dei soci.

Sardu, 64 anni originario di Cuglieri, trapiantato a Pisa, una laurea in scienze dell’informazione e una lunga carriera da dirigente pubblico e anche assessore, è stato per anni presidente del Cda di Acque spa di Pisa, dell’autorità d’ambito del Basso Valdarno.

“Nasce oggi la nuova governance di Abbanoa. Lo avevamo promesso in campagna elettorale e lo avevamo già annunciato durante i primi incontri. L’acqua pubblica è un bene comune e contrasteremo operazioni che tentino di privatizzare un bene di tutte e tutti. I cittadini hanno chiesto a gran voce una totale discontinuità rispetto al passato e la nuova governance lavorerà in questa direzione al fianco delle amministrazioni e dei territori” ha commentato la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde.

Il nuovo presidente di Abbanoa ha delinato le priorità del suo mandato.

“Affrontare le scadenze delle autorità nazionali in tema di nuova programmazione, poi far fronte all’esigenze dell’Egas, che per noi è l’interlocutore fondamentale, e dovremmo lavorare sul consolidamento dei risultati che stanno arrivando sul PNRR, sono tanti i progetti che devono essere portati a termine e con la massima precisione, abbiamo dei tempi contingentati”.

