Momenti di apprensione in un laboratorio medico a Cagliari. Questa mattina un medico di base, operante nella zona di via Santa Maria Chiara, è stato aggredito da un paziente. Sull’accaduto è intervenuto l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi.

“Sono sconcertato dalla notizia dell’aggressione a danno del collega medico che stava semplicemente svolgendo il suo lavoro. Dopo l’ultimo episodio a Foggia, che mi ha lasciato disgustato, non posso che condannare fermamente questo atto di violenza, come condanno ogni gesto vile rivolto a medici e al personale sanitario che tutti i giorni si mettono al servizio dei pazienti e dei cittadini. Esprimo a nome dell’assessorato e della giunta tutta la solidarietà e la vicinanza al collega, sperando che gesti del genere non si ripetano mai più”.

Secondo la ricostruzione, il paziente si sarebbe innervosito a causa di un’attesa reputata eccessiva. In un primo momento ci sarebbe stata una discussione a cui sarebbe seguita l’aggressione.

