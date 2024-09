Alle ore 15:30 circa, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Lanusei è intervenuta sulla ss 198 al km 105 per un incidente stradale.

Un’autovettura condotta da una signora di Arzana, per cause da accertare, si è ribaltata in mezzo alla strada.

Sul posto la squadra VF ha assistito il personale del 118 per le prime cure alla signora, oltre che a mettere in sicurezza lo scenario.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Tortoli.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it