Dramma in un negozio a Quartu: un pensionato è morto per un infarto mentre era intento a fare la spesa. Commessi e clienti lo hanno visto cadere a terra all’improvviso: non si è più ripreso.

Sul posto una ambulanza del 118: tanti i tentativi di rianimazione ma non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri di Quartu per i rilievi.

