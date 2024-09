I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, supportati dal Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris), hanno arrestato oggi un uomo di 28 anni originario di Villasimius e residente in Francia, a Chamonix con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato bloccato alla stazione ferroviaria di Cagliari mentre, sceso dal treno, stava per entrare in città. I militari, insospettiti dal suo comportamento, hanno ritenuto opportuno procedere a una perquisizione personale scoprendo una sostanza sospetta, che poi è risultata essere un considerevole quantitativo di ketamina, nascosta tra i suoi effetti personali.

Sono state infatti le analisi effettuate dal Ris a confermare che la sostanza sequestrata fosse in realtà una potente droga, la ketamina, che il ragazzo stava trasportando sia sotto forma di cristalli che disciolta in una bottiglia di alcolici.

Le analisi del Ris hanno stimato che la droga sequestrata avrebbe potuto essere suddivisa in poco meno di 700 dosi, per un valore di mercato al dettaglio stimato in circa 25mila euro. L’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Uta dov’è in attesa dell’udienza di convalida.

