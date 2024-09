Il deputato sardo di Forza Italia e presidente della Commissione Salute della Camera, Ugo Cappellacci, ha presentato un ordine del giorno quest’oggi sulle aggressioni ai medici e al personale sanitario. Il parlamentare sardo chiede un’altra stretta sui violenti in corsia dopo il grave episodio di violenza ieri a Cagliari nei confronti del medico 59enne Roberto Sollai.

“Il gravissimo episodio di Cagliari è l’ennesima manifestazione di una spirale della violenza che deve essere fermata” dice Cappellacci. “Occorre proseguire la strada che abbiamo intrapreso con l’inasprimento delle pene previste per questi reati e con il decreto 34 del 2023, che ha istituito i presidi sul territorio nazionale. Grazie a quell’intervento, si è registrato un incremento del 57,1% dei posti fissi di Polizia e del 45,4% del relativo organico, ma occorre un ulteriore impegno alla luce di dati che diventano sempre più preoccupanti”.

L’ordine del giorno è sottoscritto dal capogruppo di Forza Italia Barelli e dai rappresentanti azzurri a Montecitorio, con il pieno sostegno del segretario nazionale Antonio Tajani. “Purtroppo, ogni anno sono 1600 questi fatti intollerabili – spiega Cappellacci – con un sensibile incremento nel 2022, e, secondo i sindacati di categoria, il fenomeno è ancora più esteso perché nel computo non rientrano gli episodi che non vengono denunciati. Ora con il Ministero si lavora all’arresto in flagranza di reato differita affinché non possa esserci nessun caso di impunità per queste situazioni”.

Cappellacci annuncia: “Nelle prossime ore mi recherò nel cagliaritano, nei punti nevralgici e più sottoposti a questi fenomeni e incontrerò il personale sanitario e la direzione. La stessa attività di verifica sarà avviata nel resto del territorio sardo così come è in corso in tutta Italia da parte di tutti i parlamentari di Forza Italia, secondo le indicazioni del nostro segretario nazionale, il ministro Tajani”.

