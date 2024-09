L’aggressione subita dal dottor Roberto Sollai, 59enne picchiato ieri da un paziente nel suo studio di via Santa Maria Chiara, scuote il mondo della politica. Oltre alla solidarietà espressa dall’assessore regionale Armando Bartolazzi, anche altre personalità del mondo politico hanno commentato duramente l’episodio.

“Purtroppo negli ultimi giorni il fenomeno delle aggressioni al personale medico si è intensificato in modo drammatico” scrive in una nota il senatore del Pd Marco Meloni. “Per questo è dovere di tutti operare perché il lavoro del personale medico sia svolto in condizioni di sicurezza. Il Partito Democratico ha depositato numerose proposte in Parlamento che vanno nella direzione sia di garantire sicurezza agli operatori sanitari che di ricostruire un contesto, anche culturale, di serenità per il personale e per i pazienti. È sempre più urgente che il Governo e la maggioranza si impegnino ad adottarle rapidamente”.

Il deputato di FdI, Salvatore Deidda, annuncia un intervento del Governo: “Trattasi di un episodio inqualificabile, ennesima conferma dell’importanza delle modifiche apportate all’articolo 583 quater del codice penale che prevede la pena della reclusione da due a cinque anni e, in caso di lesioni gravi o gravissime, rispettivamente da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni di reclusione. Auspico che non si debba più assistere ad aggressioni ai danni di chi si prende cura della nostra salute. Bene il Governo che presenterà a breve ulteriori provvedimenti contro queste vili aggressioni”.

