Una raccolta fondi per riqualificare una piazza a Gergei, quella che verrà dedicata a Carlotta Dessì. La giornalista sarda, che aveva lavorato a Mediaset e Sky, ha perso la vita nel febbraio del 2024 a causa di un male che la affliggeva da diversi mesi.

Così i genitori Orazina e Ignazio Dessì hanno dato il via ad una iniziativa di solidarietà col proposito di abbellire e ridare luce alla piazza. Ricordando così, nel miglior modo possibile, la loro figlia.

“A luglio di un anno fa, nostra figlia ha iniziato a lottare contro quello che ha poi scoperto essere un raro tumore al midollo. Carlotta per sua indole ha sempre affrontato la vita di petto e noi con lei abbiamo iniziato un percorso difficile fatto di cure e lunghe giornate, in cui non ci è mai mancato il sostegno di chi le voleva bene. Carlotta purtroppo non ce l’ha fatta, ma da questa vicinanza è nata la volontà di sostenere, in sua memoria, il progetto di riqualificazione di una piazza che verrà a lei intitolata, a Gergei, paese originario dei nonni e posto del cuore, dove Carlotta amava andare tutte le volte che tornava nella sua Sardegna. Questa piazza sarà per noi e per tutte le persone che la conoscevano e amavano un luogo di conforto, dove la sua luce continuerà a splendere”.

A questo link è possibile dare il proprio contributo.

