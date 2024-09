Guai in una struttura alberghiera e ristorante con spa a Senorbì. I Carabinieri del Nas di Cagliari, nell’ambito di un’attività ispettiva igienico-sanitaria, hanno effettuato un controllo e durante l’ispezione, è stata riscontrata una grave violazione delle normative igieniche, dovuta all’interruzione della catena del freddo per la conservazione dei prodotti ittici.

A seguito delle verifiche, sono stati sequestrati circa 60 kg di prodotti ittici, per un valore stimato di alcune centinaia di euro. Le violazioni sono state contestate al gestore per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp, necessarie per garantire la sicurezza alimentare. L’Autorità Sanitaria è stata prontamente informata, e le operazioni si sono concluse con il sequestro dei prodotti non conformi.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it