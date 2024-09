Tragedia sfiorata a Cagliari nel pomeriggio: un albero di ficus è crollato addosso a un’auto parcheggiata in Viale Merello, distruggendola. Per fortuna nessuno era presente dentro l’abitacolo e nessuno passava in quella zona al momento della caduta.

Il traffico è stato deviato: le linee 5 e 10 del Ctm hanno dovuto compiere un giro diverso. Soppresse le fermate in Corso Vittorio Emanuele, viale Merello e via Tigellio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

