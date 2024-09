Davide Nicola non rischia (per ora) l’esonero. Le parole dette dal presidente Tommaso Giulini nel post sconfitta del Cagliari con l’Empoli sono vere: la dirigenza ha fiducia nel tecnico, nel suo staff e nella squadra.

A dispetto degli strali mediatici e la rabbia dei tanti tifosi che chiedono una scossa, Nicola rimarrà in sella almeno sino al 20 ottobre. Il club non ha cercato alcun tecnico. I nomi di Cioffi, Cannavaro, Andreazzoli e persino Ballardini sono invenzioni giornalistiche per smuovere l’opinione pubblica.

Superata la doppia trasferta (Parma, Juventus) e la sosta per le nazionali, il Cagliari si troverà di fronte il Torino. Quella sarà la partita da dentro o fuori per Nicola. A meno che, nel frattempo, i rossoblù non abbiano patito risultati (e prestazioni) sconcertanti.

L’ultimo posto in classifica (a seguito del 2-0 del Venezia ai danni del Genoa) agita i sonni in casa rossoblù. Ma le parole d’ordine sono due: non farsi prendere dalla frenesia e lavorare ogni giorno per migliorare e acquisire fiducia.

Con la Cremonese in Coppa Italia, i rossoblù dovranno iniziare a ritrovare le certezze del pre-campionato. La squadra è al fianco dell’allenatore e, come capitato con Claudio Ranieri, non ha intenzione di vivere avvicendamenti durante la stagione.

