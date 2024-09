Vergogna a Cagliari, dove l’azione degli incivili non risparmia neppure la memoria di Gigi Riva e la sua Scuola Calcio. Dove all’esterno sta crescendo una discarica abusiva. La denuncia arriva da una mamma, documentata con una serie di foto.

“Per fortuna che Gigi Riva è distratto in questo periodo, a quasi un anno dalla sua morte. È distratto perché in maniera del tutto giusta sta ricevendo tributi in Sardegna e fuori. Per fortuna è una di quelle persone celebrata anche in vita, riconoscendone qualità umane e sportive. Lo spero davvero che questo Uomo Mito sia girato dall’altra parte e non veda le condizioni degli impianti comunali dove ha sede la Scuola calcio che ha fondato quasi 50 anni fa e dove la società sportiva svolge la sua attività (con ovviamente oneri economici non commisurati alla qualità strutturale). E nonostante questo il Presidente e la Società si impegnano quotidianamente per rispettare gli impegni coi centinaia di allievi ed i loro genitori. Per la fiducia che noi abbiamo riposto in loro, per la mission che noi abbiamo condiviso e che ci ha fatto scegliere questa società sportiva invece che un’altra”.

La discarica abusiva è presente da qualche giorno e sta aumentando di volume.

“Sappiamo per certo che i Responsabili della scuola calcio hanno fatto arrivare le istanze formalmente e nelle sedi giuste, ma ad oggi, 22 settembre purtroppo l’inciviltà fa più rumore del rombo di tuono”.

La mamma in questione ha mandato un appello a Gigi Riva.

“Caro Gigi Riva, continua a stare un attimo girato. Ti richiamo io quando potrai vedere che la tua città adottiva ti celebra anche sul terreno di gioco sportivo e di vita che ci hai insegnato”.

