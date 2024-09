Dopo oltre due mesi, il consiglio della Municipalità di Pirri si e riunito lo scorso giovedì 19 nell’aula consiliare di Cagliari per nominare le commissioni e procedere all’ordine dei lavori.

Nello svolgimento, durato circa tre ore, la presidente Maria Laura Manca non avrebbe accennato minimamente alla bomba d’acqua che ha invaso il territorio.

Alleanza Sardegna scende in campo allora contro la “mancanza di sensibilità vergognosa” della presidente.

“Ci aspettavamo all’apertura dei lavori un intervento immediato da parte della presidente Manca per relazionare al consiglio su quanto accaduto nel nostro territorio. Invece nulla. Silenzio. La discussione è proseguita nel più totale silenzio. Come se si dovesse nascondere qualche colpa. Alla fine ha chiuso il consiglio in fretta e furia e mandato tutti a casa” afferma il consigliere Francesco Ciaramella.

Per Alleanza Sardegna, l’atteggiamento nei confronti del territorio sarebbe intollerabile. A cui si aggiunge anche l’allerta meteo diramata in ritardo e la mancata programmazione dei lavori di pulizia delle caditoie, griglie e canali delle strade di Pirri.

Il partito dei sardisti ha inviato un’interrogazione urgente alla presidente Manca, chiedendo risposte sui mancati lavori.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it