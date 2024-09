Quest’oggi si è tenuta una nuova udienza presso il tribunale di Tempio-Pausania per discutere dell’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza italo-norvegese imputata a Ciro Grillo e ai suoi tre amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

Il fatto si era verificato nell’estate del 2019, successivamente ad una serata trascorsa al Billionaire. Oggi vi erano in programma le audizioni di due testimoni chiamati dalla difesa, ovvero Matteo Scarnecchia, il fratellastro di Grillo, e un giovane norvegese.

Il primo ha raccontato che all’epoca lavorava come Pr della discoteca e ha ricostruito la serata, citando anche un video, girato da lui stesso, in cui si vedrebbe la ragazza protendersi verso Ciro Grillo per un bacio. Un fatto importante per la difesa, che punta su questo dettaglio per mettere in discussione la versione della presunta vittima.

Il secondo teste, invece, non si è presentato e le difese hanno chiesto e ottenuto che il ragazzo norvegese venga citato dal tribunale. In passato, fu anche lui accusato dalla studentessa di una presunta violenza che si sarebbe verificata in Norvegia. Tuttavia, tale accusa poi cadde.

A Novembre si tornerà dunque in aula per sentire gli ultimi testimoni, tra cui anche lo stesso ragazzo norvegese.

