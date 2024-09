Dopo le batoste del campionato il Cagliari cerca di risollevarsi il morale con la Coppa Italia. Stasera alle 18.30 arriva all’Unipol Domus la Cremonese e i rossoblù sperano di regalarsi un passaggio del turno agli Ottavi di finale per calmare un po’ le acque dopo l’avvio shock in Serie A.

Il tecnico Nicola si affiderà quasi sicuramente a un ampio turnover per risparmiare le energie in vista della sfida di lunedì prossimo contro il Parma. In porta potrebbe vedersi Sherri, mentre in difesa riposerà Mina che ieri si è allenato a parte per gestire i carichi di lavoro.

A rischio la presenza di Wieteska, tra i papabili per una maglia da titolare ma colpito da un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. Tra gli acciaccati anche Jankto che sta smaltendo una distorsione alla caviglia destra e Pavoletti, ieri a riposo a causa di una contusione al piede destro. Ancora out Prati per l’infortunio rimediato a Lecce.

In attacco dunque potrebbe esserci una chance per Lapadula, supportato da Viola e Felici, mentre in mediana mister Nicola potrebbe dare una nuova chance a Makoumbou per consentirgli di riprendersi dalla brutta prestazione contro l’Empoli.

