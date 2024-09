Ennesimo episodio di violenza sul personale medico e pugno duro delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 52 anni per i reati di violenza, minaccia ad incaricati di pubblico servizio e indagato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio.

Nella serata di domenica è pervenuta una richiesta di intervento dal pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità, poiché era in atto un’accesa aggressione verbale nei loro confronti da parte di un paziente in sala d’attesa. L’intervento degli operatori della Squadra Volante ha portato al fermo di un uomo di 52 anni, cagliaritano, che nonostante la presenza dei poliziotti ha continuato ad inveire contro il personale sanitario.

Intorno alle ore 17 l’uomo era stato trasportato a bordo di un’ambulanza al pronto soccorso per un malore. Giunto in ospedale, dopo esser stato visitato dai medici gli era stata prescritta una cura farmacologica ed era rimasto nella sala d’aspetto per una ulteriore visita specialistica di controllo.

Spazientitosi, il 52enne ha iniziato ad inveire in maniera aggressiva contro il personale infermieristico per la lungaggine dell’attesa, proferendo frasi minacciose nei loro confronti e suonando ripetutamente al citofono della stanza del triage. Il personale medico non riuscendo a calmare il soggetto ha richiesto l’intervento della Polizia.

Anche in presenza degli operatori la condotta minacciosa è continuata e per tale motivo è stato condotto presso gli Uffici della Questura dove il 52enne, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato tratto in arresto. Il fermo è stato convalidato ieri dal Gip.

