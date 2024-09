Un sabato di grandi impegni per la pallavolista sarda Alessia Orro a Roma. Entrambi in diretta televisiva: prima su Rai 2 e poi su Rai 1.

La palleggiatrice di Narbolia infatti sarà in campo alle 18 per giocare la finale della Supercoppa Italiana di pallavolo femminile. A contendersi il trofeo saranno la Vero Volley Milano (club in cui milita Orro) e la fortissima Conegliano, che nel 2024 ha vinto tutto tra Europa e Italia.

Conclusa la gara, verrà accompagnata agli studi Rai del Foro Italico per partecipare come ballerina per una notte al programma Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci.

