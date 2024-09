Dopo la tragedia sfiorata al Magistero in una delle aule principali della Facoltà di Studi Umanistici, l’Università di Cagliari è intervenuta attivando “le azioni di verifica e gli approfondimenti necessari, con focalizzazione sull’intervento specifico, sul sistema e le modalità di apertura e di chiusura dell’infisso”.

Un operaio era stato colpito gravemente da una finestra crollatagli addosso improvvisamente. L’uomo ha riportato un trauma cranico, tre costole rotte e un’escoriazione alla spalla.

In una nota, l’Ateneo fa sapere che “l’Aula Specchi è stata recentemente interessata da importanti interventi di manutenzione, palesi e percepibili nel totale rinnovamento dello spazio sia nella componente edile che negli arredi e la strumentazione. E in tutta l’area de Sa Duchessa sono evidenti i cantieri in corso che hanno previsto ulteriori e cospicui impieghi di risorse e investimenti”.

Dunque l’Università “conferma il programma massiccio di investimento volto alle ristrutturazioni, unitamente al rinnovamento e all’efficienza degli impianti, degli edifici universitari, con assoluta priorità agli interventi di sicurezza”.

