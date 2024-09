Un 45enne di origine campana, è stato fermato dalla Polizia con l’accusa di estorsione pluriaggravata nei confronti di una donna 80enne cagliaritana.

L’uomo, tramite un complice recatosi a casa dell’anziana fingendosi carabiniere, l’aveva costretta a cedergli tutti i suoi gioielli e 500 euro in contanti con la scusa di evitare la carcerazione della figlia che aveva causato un grave incidente stradale.

Il malfattore aveva fatto allontanare dalla casa in centro città la figlia dell’80enne con una telefonata con la quale le era stato chiesto di recarsi in caserma, in quanto le avevano clonato la targa della macchina utilizzata per una rapina.

Dopo la segnalazione al 112 i poliziotti si sono messi sulle tracce dell’individuo. Una volta scoperto, l’uomo ha abbandonato il bagaglio scappando, ma è stato subito bloccato. Il 45enne si trova ora nel carcere di Uta.

