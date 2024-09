“Sardegna il posto più fico del mondo”: si apre così una delle stories su Instagram di Emalloru, noto videomaker e youtuber di origini sarde (il padre è di Burcei).

A bordo della sua barca, il Pampero II, Emanuele Malloru ha effettuato una lunga navigazione che lo ha riportato nell’isola. Più precisamente ad Arbatax, che sarà uno dei luoghi protagonisti dei suoi prossimi video.

Già nel 2021 fece una capatina in Sardegna per girare una storia molto profonda dal titolo “Precipitare” tra il centro Skydive Sardegna di Serdiana e i panorami meravigliosi di Cagliari.

Lasciata Milano, Emalloru va alla ricerca di nuove storie per “spaccare l’internet”. L’arrivo in Sardegna gli darà nuovi spunti per i contenuti del futuro.

