La Corte d’appello di Cagliari, in data 25 settembre 2024, ha riformato la condanna di primo grado che aveva disposto la confisca del Parco fotovoltaico di Su Scioffu a Villasor e ha disposto la restituzione all’avente diritto.

Revocati anche il risarcimento e la confisca di 19 milioni di euro. La Corte ha esclusa la sussistenza della responsabilità della società Twelve Energy agricola S.r.l. e revocata la condanna al pagamento della sanzione di 300 mila euro.

Tutti gli imputati (Fanni Francesco, Serpi Pier Paolo e Muscas Mariano) sono stati prosciolti per prescrizione dei reati loro contestati.

Il mega impianto venne inaugurato ormai 13 anni fa dalla società indiana Moser Bear Clean Energy e affidata per la gestione agricola alla Twelve Energy, per la produzione di frutta e verdura. Secondo la procura di Cagliari, però, era risultato che fosse una truffa per ottenere incentivi pubblici destinati agli impianti alternativi di produzione dell’energia elettrica.

Dopo la condanna del 2015, con la confisca dell’impianto e all’indagine per sei persone, la Corte d’Appello di Cagliari, Seconda Sezione Penale, ha ribaltato il verdetto.

