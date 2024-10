Prima il match di Supercoppa, poi “Ballando con le stelle“. Quella di ieri è stata una serata piena per Alessia Orro e per le sue compagne vincitrici dell’oro Olimpico a Parigi.

Le ragazze della Nazionale di Pallavolo infatti dopo il match tra Milano e Imoco, che ha visto la vittoria di quest’ultima per 3-2, si sono recate negli studi Rai per la celebre trasmissione.

Presenti, oltre alla palleggiatrice sarda, anche Monica De Gennaro, Sara Fahr, Marina Lubian, Miriam Sylla e la capitana della nazionale Anna Danesi.

Orro ha ballato in coppia con Samuel Santarelli sulle note di “Azzurro” e ha dato il via ad una sfida con Marina Lubian e Simone Iannuzzi in un ballo di Merengue. Una serata simpatica e alternativa per le campionesse della Pallavolo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it