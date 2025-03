I Cesaroni, la new entry è sarda: nel cast c’è Andrea Arru

Una lieta new entry nella nuova stagione de I Cesaroni, col cast al lavoro in questi giorni: si tratta dell’attore sardo Andrea Arru. Con lui anche Ricky Memphis e Lucia Ocone. Non è chiaro se i due possano essere in qualche modo collegati nella narrativa della serie.

La settima stagione di una delle serie più amate di Canale 5 uscirà nel 2026, dodici anni dopo l’ultima puntata.

Arru, tra gli attori emergenti più apprezzati e di successo grazie alla partecipazione nella serie “Di4ri” e al film “Il ragazzo dai pantaloni rosa“, è stato svelato come uno dei protagonisti che scombussolerà la vita della famiglia di Claudio Amendola.

