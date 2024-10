Carmela Capelli è una donna distrutta. Nella strage di Nuoro ha perso la figlia Giusy e due nipoti. Ora dovrà prendersi cura del nipote superstite. E dopo giorni di affetto sui social, chiede un supporto silenzioso.

“Sono la mamma di Giusi. So che ci siete tutti vicini e vi ringrazio tanto di cuore ma vi chiedo un grande piacere: smettere di postare foto e commentare su motivi ed altro su questa terribile tragedia. Io sono una mamma distrutta ma ho un nipote da tutelare e proteggere e tutto quello che vedo è leggo su Fb non ci aiuta e perciò vivete il vostro dolore privatamente: se veramente le volevate bene non fate a gara a dimostrare chi l’amava e la conosceva di più. Io so che era amata da tutti e io e la mia famiglia ne siamo fieri ma pensate a mio nipote (nel post viene fatto il nome del 14enne, ndr). Vi prego condividete per favore questo mio desiderio. E’ molto importante. Di nuovo vi ringrazio tutti e ricambio i vostri abbracci”.

