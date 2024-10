Una storia di disumana violenza arriva da Sassari: una ragazza incinta è stata presa a pugni in pancia dal suo ex fidanzato, un 33enne residente in città.

Secondo il racconto della giovane e di alcuni testimoni, l’uomo avrebbe incrociato la vittima vicino ad una scuola, sarebbe sceso dalla moto e una volta raggiunta l’ha colpita al ventre, lasciandola distesa a terra.

La ragazza ha sporto denuncia e la polizia ha attivato tutte le misure di protezione. Anche perché l’uomo ha continuato a minacciarla di morte attraverso alcune chiamate ai familiari.

I due si sono lasciati diverso tempo fa per il carattere possessivo e violento di lui, e oggi sono impegnati in altre relazioni. Una volta che lei è rimasta incinta, l’uomo ha riportato le sue attenzioni sull’ex, mostrando insofferenza e violenza.

Raggiunto telefonicamente, il 33enne ha anche sfidato la polizia a prenderlo. La ragazza ha chiesto aiuto al suo avvocato: “Ho paura che possa succedermi qualcosa quando uscirò dall’ospedale. Mi ha minacciato già due volte, lo ha fatto attraverso i miei familiari dicendo che mi ammazzerà”.

