Antonio Demelas, cuoco di 71 anni, è stato condannato a 30 anni di carcere con l’accusa di abusi sessuali nei confronti di una bambina di Mogorella.

Questa mattina è arrivata la sentenza definitiva ed è stato dichiarato colpevole. I giudici del tribunale di Oristano Serena Corrias, Cristiana Argiolas e Andrea Bonetti hanno accolto le richieste dei pubblici ministeri Andrea Chelo e Armando Mammone.

Non solo abusi sessuali su una bambina, Demelas aveva da poco ricevuto una condanna a 11 anni per una rapina commessa a Selargius. Precedentemente era stato indagato per omicidio e soppressione di cadavere in seguito alla scomparsa dell’ex compagna di Cabras.

