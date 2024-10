Un sopralluogo tecnico effettuato nell’ufficio postale di Arborea ha portato al riscontro di infiltrazioni d’acqua sul soffitto dei locali.

A spiegarlo in una nota sono state le stesse Poste Italiane, che hanno poi disposto la chiusura temporanea dell’ufficio: “Tale misura è stata adottata in via precauzionale a seguito di sopralluogo tecnico successivo al rilevamento di copiose infiltrazioni sul soffitto dei locali provenienti dal terrazzo dello stabile che ospita l’ufficio postale”.

Il servizio però verrà ugualmente garantito e da domani 2 ottobre sarà attivo uno sportello temporaneo presso l’ufficio postale di Marrubiu, in via Piemonte, dedicato alla clientela di Arborea: “Tale misura temporanea – conclude la nota – sarà operativa fino a nuova comunicazione”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it