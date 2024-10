Sono andati in pensione da diversi mesi, ma ad oggi non è arrivata neanche una mensilità: lo hanno denunciato i referenti territoriali dei patronati a Oristano in un incontro coi dirigenti dell’Inps.

Secondo quanto riferito, ben 400 lavoratori andati in pensione dall’inizio dell’anno ancora non hanno ricevuto un euro. Un disagio, sembrerebbe, causato dall’insufficiente personale col quale l’istituto previdenziale deve fare i conti in tanti territori della Sardegna.

I direttori provinciali dei patronati hanno avanzato la richiesta di una soluzione immediata, anche con interventi straordinari, che consentano di superare le attuali difficoltà negli uffici.

