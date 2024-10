Sorpresi a forzare la vetrina di una pizzeria nel cuore della notte. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato in flagranza due uomini cagliaritani, rispettivamente di 44 e 47 anni, entrambi disoccupati e già noti alle forze di polizia, con l’accusa di tentato furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale.

Secondo le testimonianze raccolte, i due sospetti avrebbero cercato di introdursi nel locale utilizzando attrezzi da scasso, destando l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze. I due uomini, una volta capito di essere stati notati, hanno cercato di scappare a bordo di un furgone blu scuro, avvistato poco dopo dai Carabinieri in via Milano, dove i militari sono riusciti a intercettarli e bloccarli.

Durante la perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti due passamontagna, una mazza con punta a cuneo e un piede di porco. I due uomini sono stati quindi condotti in caserma per le procedure di identificazione e formalizzazione dell’arresto: per loro scatta il processo per direttissima.

