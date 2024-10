Bosa ha aderito all’iniziativa “Puliamo il Mondo” in occasione della giornata ecologica promossa da Legambiente e prevista per venerdì 11 ottobre.

Per favorire una partecipazione attiva ed educare i ragazzi sull’importanza del rispetto dell’ambiente oltre che del rispetto e cura dei beni della comunità, il comune ha pensato di coinvolgere nell’iniziativa anche gli alunni dell’Istituto comprensivo di Bosa che per una mattina saranno impegnati a ripulire le aree verdi del quartiere Sa Molina – Terridi.

Saranno in particolare gli alunni della quinta elementare e delle classi seconde della scuola media. I ragazzi con i loro insegnanti si ritroveranno al parco Terridi alle 9: a cura dell’Amministrazione comunale saranno loro distribuiti cappellini, pettorine, guanti, pinze e altro materiale utile per svolgere in sicurezza le attività.

